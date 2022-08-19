Корабли ВМС РФ заперли флот НАТО в Адриатическом море, взяв под контроль данный регион

Сегодня, 13:34

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Корабли ВМС РФ заперли флот НАТО в Адриатическом море, взяв под контроль данный регион
Фото из открытых источников

Российские корабли заблокировали в Адриатическом море авианосную группу во главе с американским авианосцем.

Как сообщает Авиа.про, сразу несколько кораблей блока НАТО пребывают в Адриатике, поскольку ВМС РФ контролируют стратегически важную для России зону около пролива Отранто.

В этот район Россия перебросила разведывательное судно «Василий Татищев», миноносец «Адмирал Трибуц», многоцелевой фрегат «Адмирал Григорович», а также современный крейсер «Варяг».

Ранее сообщалось, что российский крейсер «Варяг» заблокировал авианосец США у берегов Италии.

Российские эксперты говорят о том, что блокировка кораблей усиливает позиции РФ в Средиземноморье.

На данный момент Турция блокирует проход в Черное море военных кораблей. Поэтому РФ не может отправить для поддержки Черноморского флота дополнительные силы. Сейчас те корабли, которые находятся в Черном море выполняют пуски ракет по территории Украины.

За период «военной спецоперации» по ряду причин РФ потеряла несколько кораблей Черноморского флота РФ, в том числе флагман «Москва».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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