Корабли ВМС РФ заперли флот НАТО в Адриатическом море, взяв под контроль данный регион

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Как сообщает Авиа.про, сразу несколько кораблей блока НАТО пребывают в Адриатике, поскольку ВМС РФ контролируют стратегически важную для России зону около пролива Отранто.
В этот район Россия перебросила разведывательное судно «Василий Татищев», миноносец «Адмирал Трибуц», многоцелевой фрегат «Адмирал Григорович», а также современный крейсер «Варяг».
Ранее сообщалось, что российский крейсер «Варяг» заблокировал авианосец США у берегов Италии.
Российские эксперты говорят о том, что блокировка кораблей усиливает позиции РФ в Средиземноморье.
На данный момент Турция блокирует проход в Черное море военных кораблей. Поэтому РФ не может отправить для поддержки Черноморского флота дополнительные силы. Сейчас те корабли, которые находятся в Черном море выполняют пуски ракет по территории Украины.
За период «военной спецоперации» по ряду причин РФ потеряла несколько кораблей Черноморского флота РФ, в том числе флагман «Москва».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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