США проинформировали о способе защиты от собственных ракет AGM-88 HARM

Американские ракеты AGM-88 HARM, поставленные Украине, имеют уязвимость.

Это противорадиолокационные ракеты, разработанные для уничтожения ПВО, пишет Авиа.про. Поставка таких ракет создает дополнительные риски для российских военных, поскольку без защиты ПВО риски ударов ракетами и авиацией возрастают.

Ракеты AGM-88 HARM могут наводиться на любую цель, создающую радиолокационное излучение. И это касается средств ПВО, радиолокационных станций и комплексов РЭБ.

Недавно ВСУ получили ракеты AGM-88 HARM и начали применять их против российской группировки. Но в США неожиданно раскрыли уязвимость этих ракет. Оказалось, что достаточно периодически отключать РЛС, чтобы ракета не захватила цель. Но это касается только РЛС, дальность действия которых более 20 км.

Если комплекс или станция работают более 40 секунд, то ракета захватывает цель и бьет по ней. То есть при более коротком включении комплекса РЭБ, ракета его не заметит.

Впрочем, если Украина получила версию AGM-88D, то ситуация для российских РЭБ и ПВО ухудшается, поскольку такая ракета захватывает цель за 15 секунд.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700