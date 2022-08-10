Леонков заявил, что командование армией РФ старается снизить потери наших ВВС

О том, что командование ВС РФ стремиться снизить потери российских ВСК, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он объяснил, что в конфликте такого масштаба, как начался на территории Украины после ввода туда российских войск, потери неизбежны, пишет Украина.ру. Это касается всех видов войск, в том числе и авиации.

По его словам, российская авиация выполняла все задачи. В боевых вылетах, отмечает Леонков, если доходило до воздушного боя, всегда победа была за российскими летчиками, поскольку у них более современные самолеты и они лучше обучены.

«При этом стараемся максимально снизить потери наших ВВС, хотя понятно, что полностью исключить их нельзя. Если говорить про начало СВО, когда у противника еще оставалось большое количество комплексов ПВО и собственная авиация, тогда наши ВВС действовали очень эффективно», - сказал Леонков.

Он не стал называть потери российской стороны, и не дал данных касательно того, сколько летчиков погибли или попали в плен.

Отметим, по данным российской стороны при взрывах и пожаре на военном аэродроме в Крыму 9 августа никто и военных летчиков не пострадал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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