СП: У США нашлась собственная версия случившегося на аэродроме «Саки» России в Крыму

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Известный во всём мире «Институт изучения войны», который расположен в Соединённых Штатах Америки, опубликовал собственное понимание инцидента, случившегося на территории полуострова Крым вчера, во вторник, 9 августа 2022 года. Об этом сегодня написали журналисты информационного новостного онлайн-издания «Свободная Пресса».
Как вчера писали многие новостные СМИ, на территории аэродрома «Саки» в районе населенного пункта Новофедоровка в Крыму, рядом с военным аэродромом, прозвучало несколько взрывов неизвестного происхождения. Впоследствии выяснилось, что в результате этого погиб один человек.
В американском институте ISW сделали выводы о том, что это не была атака со стороны ВСУ. Предполагается, что взрывы произошли из-за детонации боеприпасов, хранящихся на территории аэродрома, поскольку нет никаких доказательств, что по объекту стреляли военнослужащие ВСУ. Также известно, что украинские армейские подразделения в этом регионе не располагают вооружением, способным совершить подобную операцию.
«Гипотетически, по мнению исследователей, Украина могла бы модифицировать свои антикорабельные ракеты «Нептун», обладающие необходимой дальностью полёта, но нет никаких доказательств, подтверждающих эту гипотезу», — пишет издание.
Ранее СМИ сообщали о том, что Ходаренок заявил: контрнаступление ВСУ на Херсон провалилась из-за вызванного ВС РФ стресса.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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