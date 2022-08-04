Охоту на РСЗО HIMARS США на Украине ведут 46 иранских дронов «Шахед-129»

Сегодня, 16:34

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Охоту на РСЗО HIMARS США на Украине ведут 46 иранских дронов «Шахед-129»
Фото из открытых источников

Украинские официальные информационные каналы, высокопоставленные чиновники из Киева, представители власти страны заявили, что Иран перебросил армейским подразделениям вооружённых сил Российской Федерации свыше 40 единиц ударных тактических БПЛА. Об этом сообщили журналисты информационного новостного онлайн-издания РК-Рьюс. Летательные аппараты уже прибыли и выполняют свои непосредственные функции в небе над территорией Украины. 

В соответствии с оперативными сообщениями, часть воздушных машин, предоставленных России Ираном, представляют собой специальные тяжелые ударные беспилотные конструкции «Шахид-129». Войсковые подразделения российской армии будут применять эти иранские БПЛА для осуществления атак по различному вооружению, прибывшему в Украину из Соединённых Штатов Америки. В первую очередь запланировано ликвидировать все комплексы РЗСО М142 HIMARS. 

Внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны подполковник Алексей Арестович уже пытается заявить о вмешательстве третьих стран в конфликт, поскольку иранские беспилотники уничтожают «Хаймарсы». 

Ударный БПЛА «Шахид-129» способен целыми днями находиться на высоте свыше 4 км над линией фронта, он абсолютно не уязвим для оружия США и военного блока НАТО. 

Ранее СМИ сообщали о том, что военный эксперт Подоляка указал на явный признак подготовки ВСУ к сдаче Артёмовска.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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