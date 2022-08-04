Охоту на РСЗО HIMARS США на Украине ведут 46 иранских дронов «Шахед-129»

«Очень мало информации для граждан» - мундеп Дмитриева раскритиковала подготовку к слушаниям по Генплану
Слушания по новому Генеральному плану Петербурга пройдут с 4 по 10 августа в онлайн-формате. Однако Смольный не...Подробнее
Украинские официальные информационные каналы, высокопоставленные чиновники из Киева, представители власти страны заявили, что Иран перебросил армейским подразделениям вооружённых сил Российской Федерации свыше 40 единиц ударных тактических БПЛА. Об этом сообщили журналисты информационного новостного онлайн-издания РК-Рьюс. Летательные аппараты уже прибыли и выполняют свои непосредственные функции в небе над территорией Украины.
В соответствии с оперативными сообщениями, часть воздушных машин, предоставленных России Ираном, представляют собой специальные тяжелые ударные беспилотные конструкции «Шахид-129». Войсковые подразделения российской армии будут применять эти иранские БПЛА для осуществления атак по различному вооружению, прибывшему в Украину из Соединённых Штатов Америки. В первую очередь запланировано ликвидировать все комплексы РЗСО М142 HIMARS.
Внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны подполковник Алексей Арестович уже пытается заявить о вмешательстве третьих стран в конфликт, поскольку иранские беспилотники уничтожают «Хаймарсы».
Ударный БПЛА «Шахид-129» способен целыми днями находиться на высоте свыше 4 км над линией фронта, он абсолютно не уязвим для оружия США и военного блока НАТО.
Ранее СМИ сообщали о том, что военный эксперт Подоляка указал на явный признак подготовки ВСУ к сдаче Артёмовска.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Слушания по новому Генеральному плану Петербурга пройдут с 4 по 10 августа в онлайн-формате. Однако Смольный не...Подробнее
Недовольство петербуржцев законом о комплексном развитии территорий (КРТ) ставит под угрозу стабильность «тыла» в...Подробнее
В США и Великобритании снова разгорелась шпиономания и теперь уже там говорят о том, что Пекин скоро возьмет под...Подробнее
Россия становится все менее привлекательной для иностранных туристов. По сравнению с 2019 годом турпоток сократился на...Подробнее
КНДР выступила с предложением к Российской Федерации об отправке до 100 000 своих добровольцев. Корейские воины готовы...Подробнее
18 июля в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец села Краснотуранск Красноярского края 22-летний Дмитрий...Подробнее
Финская телерадиовещательная компания YLE организовала опрос среди жителей страны, который показал, что более половины...Подробнее
Войска РФ могут ударить в тыл группировке ВСУ в Авдеевке, полагает военный эксперт Дмитрий Болтенков. Он обратил...Подробнее
Военные Вооруженных сил Российской Федерации остановили азербайджанскую военную операцию «Возмездие». Российская армия,...Подробнее
Политолог Андрей Суздальцев спрогнозировал полное освобождение ДНР от ВСУ в ближайшие три недели. По его словам, в...Подробнее
Комментировать