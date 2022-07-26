Санду заявила, что «хорошие времена» не наступили в Молдавии из-за спецоперации ВС РФ

О проблемах Молдавии рассказала президент республики Майя Санду.

Она объяснила, почему, по ее мнению, до сих пор не смогла добиться ощутимых изменений в положительную сторону, а «лучшие времена» так и не настали, пишет ИА REGNUM.

Причины кроются в украинском кризисе. Об этом Санду сказала в ходе общения с журналистами во время визита в Бухарест.

«Да, мы обещали «хорошие времена», но никто не знал, что будет. Теперь нам гораздо сложнее реализовать то, что мы обещали», — заявила Санду.

По ее словам, Молдавии необходимо финансирование для реставрации школ и детских садов. Но найти эти ресурсы сложно, а многие граждане этого не понимают.

Ранее Санду потребовала, чтобы РФ вывела свой миротворческий контингент, поскольку, по ее словам, его присутствие в Приднестровье дестабилизирует ситуацию в Молдавии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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