Мария Захарова: Косово намерено провоцирует «силовой сценарий» развития конфликта с Сербией

Сегодня, 09:14

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Мария Захарова: Косово намерено провоцирует «силовой сценарий» развития конфликта с Сербией
Фото из открытых источников

Приштина, предпринимая очередной шаг для изгнания сербского населения из края, прекрасно осознаёт, что нынешний конфликт будет развиваться по силовому сценарию – заявила Мария Захарова.

В Косово понимают, что Сербия не останется безучастной к тому, что фактически является атакой на свободу сербов. Опосредовано в конфликте участвуют и западные страны, пытающиеся добиться нейтрализации Белграда руками косовских албанцев.

Задуманная Приштинскими «властями» реализация дискриминационных «правил» принудительной замены документов и регистрационных номеров косовских сербов является очередным шагом к их изгнанию из Косова и вытеснения институтов, защищающих права местных сербов от произвола албанских радикалов.

Официальный представитель МИД Российской Федерации выступила с призывом к Приштине о прекращении провокаций и соблюдении прав сербского населения. При этом, как отмечает РИА «ФАН», Захарова заявила, что нынешняя ситуация в очередной раз доказывает провальный характер посреднических миссий Евросоюза.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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