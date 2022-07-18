Издание Resalat: судя по заявлению Байдена об онкологии, его отставка не за горами

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Анализируя заявление президента Байдена о том, что ранее у него было диагностировано онкологическое заболевание, аналитики иранского издания Resalat пришли к выводу о том, что данная информация появилась в СМИ с вполне конкретной целью.
Как считают авторы статьи, заявление о болезни главы Белого дома было преднамеренным, и указывает на вполне реальную возможность подготовки почвы для того, чтобы он смог добровольно покинуть свой пост. Логичность такого исхода подтверждает и падение рейтинга Байдена, а также представляемой им Демократической партии.
По мнению издания, для широкой общественности должна быть представлена более-менее оправданная картина досрочного сложения полномочий лидером США. С учётом падения его популярности ниже тридцати процентов, и единственным способом поддержания авторитета правящей партии, а также самого президента остаётся досрочная отставка.
Ранее РИА «ФАН» сообщало о том, что Джо Байден выступил с заявлением о наличии у него онкологического заболевания.С его слов, наличие болезни стало следствием того, что когда-то он проживал в городе Клеймонте, возле которого расположено много заводов, занимающихся нефтепереработкой.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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