Армейские подразделения союзных войск осуществили прорыв на территорию Углегорской ТЭС. Бойцы вооружённых сил Украины, ранее расположившиеся на станции, частично скрылись, другим посчастливилось незаметно уйти с территории станции, но есть и погибшие солдаты в результате перестрелки. Такую информацию для журналистов различных изданий сообщил Эдуард Басурин, официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Как утверждает Басурин, в этой операции нашлось немало военнослужащих ВСУ, которые предпочли сразу сдаться вместо побега, передают фронтовые корреспонденты информационного новостного онлайн-издания «Военное дело». Басурин объяснил, что сейчас в планах командования союзных войск полностью взять под российский контроль донбасский город Артемовск. Сначала предполагается окружить этот населённый пункт в плотное кольцо, лишь затем уже уверенно брать под полный контроль вооружённых сил РФ и НМ ДНР. В этом городе располагается крупная группировка украинских военнослужащих.

Также представитель ДНР добавил, что о потерях со стороны ВСУ пока рано говорить, потому как части украинских силовиков всё же удалось сбежать.

Ранее СМИ сообщали о том, что депутат Государственной Думы Милонов заявил, что в Российскую Федерацию нельзя ни в коем случае впускать знаменитостей, ранее покинувших страну.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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