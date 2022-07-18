Кандидат в премьеры Великобритании обвинил КНР в помощи Путину

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Риши Сунак, бывший министр финансов Великобритании, который является кандидатом на пост премьер-министра страны, заявил, что Китай покупает нефть у России, помогает тем самым Путину проводить спецоперацию на Украину.
Издание Daily Telegraph упомянуло слова политика о том, что граждане КНР крадут технологии и внедряются в британские университеты, а также помогают Путину продвигать спецоперацию на Украине и пытаются запугивать своих соседей, в том числе и Тайвань. Сунак считает, что Китай является большой угрозой для Великобритании. Также он согласился с мнением о том, что КНР является национальной и энергетической угрозой для всего мира.
Другой кандидат на пост премьера Британии Грант Шеппс пообещал увеличить военные расходы из-за событий на Украине, в случае, если он возглавит правительство. Как известно, Борис Джонсон уходит в отставку, а нового премьера объявят 5 сентября.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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