СП: что мешает лазерному комплексу «Пересвет» ВС России уничтожить спутник США Starlink

Вчера, 22:19

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СП: что мешает лазерному комплексу «Пересвет» ВС России уничтожить спутник США Starlink
Фото из открытых источников

Населённые пункты ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться ВСУ. Весь мир уже знает о том, что армии Украины помогают военные спутники США. Об этом рассказали авторы информационного новостного онлайн-портала «Свободная пресса». 

Большая группировка американских космических аппаратов связана с ВСУ. Спутники сообщают разведывательную информацию в режиме реального времени. Когда начиналась СВО, прошла информация о ликвидации почти всех РЛС украинской ПВО. Поэтому она стала слепой. В настоящее время разведки Запада через спутники засекают старт каждого самолёта. Это касается и территории РФ. В космосе аппарат осуществляет фиксацию взлёта боевой крылатой машины, затем передаёт данные на батарею ЗУР. Расчёту только остаётся нажать кнопку и отправить снаряд. Киев также круглосуточно держит связь и с американскими спутниками группировки Starlink, получая оттуда уверенные сигналы обо всём, что происходит на территории Украины. Это предоставляет широкие возможности ВСУ наносить точные атаки по дислокации позиций и техники РФ. 

Для уничтожения Starlink Россия может применить противоспутниковый комплекс «Нудоль». Цена подобной атаки получится намного дороже, чем стоимость самого американского спутника. Использование магнитного либо лазерного излучения намного дешевле и проще. Тем более такая боевая операция не считается нарушением космического права. Подобного свода законов пока что ещё не существует. Лазерные установки лучше всего устанавливать в горах - чем выше, тем лучше. 

Starlink остро реагирует на магнитное излучение. Часть их вышла из строя в результате геомагнитной бури, случившейся на следующий день после запуска. Пострадать могут спутники и от хакерских атак. Если вывести спутники из строя, это может послужить хорошим уроком для Вашингтона. 

Ранее СМИ сообщали о том, что украинский гарнизон в городе Авдеевке попал в полукольцо.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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