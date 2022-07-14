The Statesman считает, что Путин «убивает» президентство Байдена

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Из-за ситуации с Украиной президент США Джо Байден теряет шансы на переизбрание. Об этом заявил в статье на страницах индийской англоязычной газеты The Statesman индийский обозреватель Сунил Шаран, пишет ИноСМИ.
В США все сильнее растет инфляция, что повышает негативные настроения и увеличивает уровень недовольства политикой Байдена. Конфликт с Россией разрушает Запад, полагает обозреватель из Индии. Он отметил, что Запад пытался добиться смены власти в РФ и убрать с поста президента Владимира Путина, но сейчас меняются лидеры западных стран.
Осенью покинет пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон, который достаточно сильно поддерживал Украину. Поговаривают, что он может занять кресло главы НАТО, а на его нынешнее место придет политик с еще более выраженной антироссийской позицией. Тем не менее, пока это только слухи и прогнозы.
В США же, полагает индийский эксперт, демократы могут лишиться 60% мест из-за инфляции, которая является результатом ограничения российских поставок нефти и газа. А это значит, что Байден лишится шансов второй раз баллотироваться на президентский пост.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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