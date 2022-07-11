ВС из РФ 14 июля нанесли ракетный удар по Виннице

Войска РФ 14 июля ударили по Виннице, о чем уже сообщили местные власти.

В российских источниках говорится об ударе в Дом офицеров, передает «Русская Весна». Украина же обвинила РФ в ударе по гражданскому объекту и гибели многих мирных жителей, в том числе детей. Президент Владимир Зеленский назвал терактом ракетный удар российских военных по центру Винницы.

Появилась также информация о том, что ВС РФ нанесли удар по воинской части в городе Гайсин Винницкой области.

Прозвучали сообщения о прилетах в Тернопольской области.

Украина при этом продолжает отказываться выполнять требования РФ и заявляет, что будет проводить наступление на ВС РФ, для чего просит у Запада нарастить поставки боеприпасов, ПВО и тяжелого вооружения, в том числе танков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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