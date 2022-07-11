Леонков заявил, что «точку встречи» с российской гиперзвуковой ракетой вычислить нельзя

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Западные технологии не позволяют силам НАТО вычислить точку удара российской гиперзвуковой ракеты. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, пишет «Свободная Пресса».
Попытки США применить аэростаты, чтобы защититься от ударов гиперзвуковыми ракетами, заведомо провальные, уверен Леонков.
«Аэростаты тогда выполняли роль пассивного заградительного устройства. Но если мы говорим об использовании в современных реалиях, то они годятся разве что для обнаружения каких-нибудь противовоздушных или воздушных целей. Конечно, если вы подвесите к этому аэростату соответствующие устройства разведки. Либо оптико-электронное, либо радиотехническое», — сказал Леонков.
Он добавил, что ранее аэростат висел над российской авиабазой Хмеймим.
По его мнению, аэростаты будут использоваться для того, чтобы вычислять траекторию полета российских ракет. После чего им на встречу будут направлять ракету для уничтожения. Но Леонков уверен, что пока Запад не получит доступ к российским технологиям, попытки разработать систему перехвата российских «Цирконов», «Искандеров» и «Кинжалов» не будут иметь успеха.
Отметим, ранее появилась информация, что в местах удара российских гиперзвуковых ракет на территории Украины побывали американские эксперты. Они могли собрать части российских ракет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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