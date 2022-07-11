Леонков заявил, что «точку встречи» с российской гиперзвуковой ракетой вычислить нельзя

Сегодня, 14:54

0

Image 16+
Леонков заявил, что «точку встречи» с российской гиперзвуковой ракетой вычислить нельзя
Фото из открытых источников

Западные технологии не позволяют силам НАТО вычислить точку удара российской гиперзвуковой ракеты. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, пишет «Свободная Пресса». 

Попытки США применить аэростаты, чтобы защититься от ударов гиперзвуковыми ракетами, заведомо провальные, уверен Леонков.

«Аэростаты тогда выполняли роль пассивного заградительного устройства. Но если мы говорим об использовании в современных реалиях, то они годятся разве что для обнаружения каких-нибудь противовоздушных или воздушных целей. Конечно, если вы подвесите к этому аэростату соответствующие устройства разведки. Либо оптико-электронное, либо радиотехническое», — сказал Леонков.

Он добавил, что ранее аэростат висел над российской авиабазой Хмеймим.

По его мнению, аэростаты будут использоваться для того, чтобы вычислять траекторию полета российских ракет. После чего им на встречу будут направлять ракету для уничтожения. Но Леонков уверен, что пока Запад не получит доступ к российским технологиям, попытки разработать систему перехвата российских «Цирконов», «Искандеров» и «Кинжалов» не будут иметь успеха.

Отметим, ранее появилась информация, что в местах удара российских гиперзвуковых ракет на территории Украины побывали американские эксперты. Они могли собрать части российских ракет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Леонков заявил, что «точку встречи» с российской гиперзвуковой ракетой вычислить нельзя

Сегодня, 14:54

У западного побережья США взорвалась неизвестная гиперзвуковая ракета

11-07-2022, 14:09

Журналист Поддубный просчитал сценарии с дальнобойными HIMARS

10-07-2022, 16:24

Политолог Семён Уралов: Украину ждёт судьба Речи Посполитой

9-07-2022, 15:24

В Британии разведка назвала предполагаемое место следующих ключевых боев в Донбассе

6-07-2022, 15:54

Зеленский признал сдачу Лисичанска ВСУ и вновь начал просить у Запада поставок нового вооружения

4-07-2022, 08:19

Le Parisien: мэры Франции обещают восстановить украинский город Ирпень

28-06-2022, 21:24

Борис Джонсон готов уйти в отставку только в случае, если придется остановить поддержку Украины

25-06-2022, 13:54

Министерство иностранных дел Российской Федерации: НАТО балансирует на грани прямого вооружённого конфликта с Россией

25-06-2022, 07:14

Петербургский парламент отклонил поправки оппозиции, не позволяющие избирать губернатора города на любое количество сроков

23-06-2022, 20:59

Эксперт Малявин рассказал о неопределенной позиции КНР по конфликту России с Украиной

22-06-2022, 16:04

FN: вступление Финляндии и Швеции в НАТО может привести к конфронтации с Россией

14-06-2022, 17:54

Президент РФ Путин открыл новый фронт борьбы с Западом

4-06-2022, 21:19

Foreign Affairs заявило, что странам Запада стоит продвигать для РФ стамбульский Хасавюрт

1-06-2022, 13:44

Генерал Картаполов рассказал о реакции России на вступление Финляндии в НАТО

31-05-2022, 09:59

Столтенберг пообещал пересмотр в НАТО позиции по РФ и Китаю

30-05-2022, 21:44

«Взгляд»: Кремль пригрозил ВСУ обнулением в случае угрозы России

28-05-2022, 23:14

Бойцы «Спарты» из ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ в Марьинке под Донецком

28-05-2022, 15:39

NYT: между США, Европой и Украиной наметились разногласия

27-05-2022, 10:14

Шафран раскрыла выгоду спецоперации ВС РФ для россиян

27-05-2022, 08:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Он тут ненадолго»: Шнуров иронично намекнул на скорый уход Беглова с поста губернатора Петербурга

«Он тут ненадолго»: Шнуров иронично намекнул на скорый уход Беглова с поста губернатора Петербурга

10-07-2022, 20:47

0

Музыкант Сергей Шнуров написал новую песню. В ней он рассказал о проблемах Санкт-Петербурга, с которым город и жители...

Подробнее
Экономист прогнозирует возвращение курса доллара на уровень 50 рублей

Экономист прогнозирует возвращение курса доллара на уровень 50 рублей

10-07-2022, 18:54

0

Курс доллара может снова начать изменяться в противоположную сторону, уверены некоторые специалисты. Экономические...

Подробнее
Энергетическая война между Россией и Западом станет препятствием для восстановления мировой экономики

Энергетическая война между Россией и Западом станет препятствием для восстановления мировой экономики

11-07-2022, 09:39

0

В прошлом месяце был введен шестой пакет антироссийских санкций, которые затрагивают нефтяную сферу российской...

Подробнее
Онкобольные из РФ просят Bristol-Myers Squibb не уничтожать противораковые препараты

Онкобольные из РФ просят Bristol-Myers Squibb не уничтожать противораковые препараты

11-07-2022, 15:09

0

Фармакологическая компания из США Bristol-Myers Squibb (BMS), которая проводит исследования иммуноонкологического...

Подробнее
СМИ: Беглов не появился на Суперкубке РФ из-за страха быть освистанным

СМИ: Беглов не появился на Суперкубке РФ из-за страха быть освистанным

11-07-2022, 11:21

0

Губернатор Александр Беглов не появился на финале Суперкубка РФ по футболу между «Зенитом» и «Спартаком». Наиболее...

Подробнее
У западного побережья США взорвалась неизвестная гиперзвуковая ракета

У западного побережья США взорвалась неизвестная гиперзвуковая ракета

11-07-2022, 14:09

0

Возле западного побережья США в воздушном пространстве разорвалась гиперзвуковая ракета. Об этом сообщает...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Глава ФЗНЦ Шугалей обратился к Беглову с предложением провести патриотические занятия с петербургскими детьми

Глава ФЗНЦ Шугалей обратился к Беглову с предложением провести патриотические занятия с петербургскими детьми

Вчера, 17:54

0

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с...

Подробнее
Леонков заявил, что «точку встречи» с российской гиперзвуковой ракетой вычислить нельзя

Леонков заявил, что «точку встречи» с российской гиперзвуковой ракетой вычислить нельзя

Сегодня, 14:54

0

Западные технологии не позволяют силам НАТО вычислить точку удара российской гиперзвуковой ракеты. Об этом заявил...

Подробнее
Двое военнослужащих из Мурманской области погибли в ходе спецоперации на Украине

Двое военнослужащих из Мурманской области погибли в ходе спецоперации на Украине

Вчера, 10:19

0

При выполнении спецоперации на Украине погибли жители Мурманской области - рядовой Никита Сидякин и рядовой Юрий Сахно....

Подробнее
Смольный хочет перенести Большой порт Санкт-Петербурга для получения собственной выгоды

Смольный хочет перенести Большой порт Санкт-Петербурга для получения собственной выгоды

Сегодня, 16:49

0

Власти Санкт-Петербурга больше года готовились к переносу Большого порта, чтобы получить возможность построить на его...

Подробнее