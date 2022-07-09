У западного побережья США взорвалась неизвестная гиперзвуковая ракета

Возле западного побережья США в воздушном пространстве разорвалась гиперзвуковая ракета. Об этом сообщает онлайн-издание avia.pro.

Взрыв произошел 7 июля во время проведения испытаний гиперзвуковой ракеты на 11 секунде после запуска по техническим причинам. Ракета разорвалась на высоте в несколько километров. Тип ракеты не уточняется.

Испытателями планировалось, что ракета, выпущенная с военной авиабазы Вандерберг, поразит цель в районе Гавайских островов.

Это очередная неудача при испытаниях гиперзвукового оружия США, которая указывает на то, что американские военные пока не имеют эффективных гиперзвуковых технологий.

Отметим, что Вооруженные Силы РФ уже применяли гиперзвуковые ракеты в период проведения специальной военной операции на территории Украины, поэтому американские специалисты, возможно, могли получить определенные данные о технологиях, которые использует Россия при разработке своего гиперзвукового вооружения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700