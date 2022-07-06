Журналист Поддубный просчитал сценарии с дальнобойными HIMARS

Недавно газета Financial Times написала о том, что США намерены поставить Украине четыре современных дальнобойных ракетных системы HIMARS. Российский журналист Евгений Поддубный в своем телеграм-канале порассуждал в связи с этим, какие возможности получат ВСУ при поставках к пусковым установкам HIMARS дальнобойных боеприпасов класса ATACMS, которые способны бить на расстояние до 300 км.

В зоне риска в этом случае окажутся несколько российских регионов, в том числе и Крым. И хотя Украина заверяла Запад, что по российским территориям не будут наноситься удары оружием НАТО, но Крымский полуостров украинские власти считают принадлежащим Украине. Кроме того, в газете Financial Times говорилось, что киевский режим одной из первоочередных целей поставил уничтожение линий снабжения российской армии и удары по тыловым базам ВС РФ.

Поддубный предполагает, что вопрос о поставках ракет класса ATACMS будет решен Соединенными Штатами положительно. Но в то же время этому могут успешно противостоять российские ПРО и ПВО.

«Но это же даёт чёткое понимание, что СВО закончится только полным разгромом неонацистов и уничтожением нынешнего киевского режима. Любой другой вариант сохраняет угрозы безопасности для нашей страны и людей нашей страны. Украинским русофобам нельзя оставлять ни метра территории. В противном случае и на этом метре они будут вынашивать планы реванша и угрожать спокойной жизни людей», - делает вывод корреспондент.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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