Политолог Семён Уралов: Украину ждёт судьба Речи Посполитой

Военные ВСУ установили флаг Украины на Змеином
В Сети появились фотографии украинских военных, которые устанавливают флаг Украины на острове Змеиный. Остров Змеиный...Подробнее
Участвующий в проекте «В теме» политолог Семён Уралов выступил с весьма неутешительным для украинских властей прогнозом. По мнению эксперта, нынешний кризис страны растянется на очень длительный период, причём Украине предстоит повторить сценарий раздела Речи Посполитой: как предсказал Уралов, «территории будут отваливаться кусками». А с учётом сильной неоднородности украинского государства, можно заранее определить несколько отдельных регионов, чьи дальнейшие судьбы будут сильно разниться от других.
По мнению политолога, Левобережье, Новороссия, Слобожанщина с Харьковом в центре, Донбасс и Донецкий угольный бассейн, а также Причерноморье в том или ином виде будут ориентированы на Россию. Они могут как войти в состав РФ, так и остаться в зоне её влияния, но, в любом случае, с западной Украиной в дальнейшем у них будет мало общего.
В самой Западной Украине можно выделить четыре больших области, которые окажутся под воздействием различных сфер влияния. Если Закарпатье с большой долей вероятности со временем попадет под венгерский контроль, то Буковину будут делить между собой Молдавия и Румыния. Менталитет и образ жизни жителей Волыни ближе всего к Белоруссии, а с Галицией, считает Уралов, не так всё просто: существует большая вероятность возникновения на её территории межнациональных обострений, связанных с прибытием в регион множества жителей восточной части нынешней Украины.
Вопросы остаются к самоопределению центра и юга страны, Одесской области. В этих регионах существуют достаточно сильные национальные элиты, которые могут не захотеть расставаться с властью, поэтому многое будет зависеть от их самоопределения с оглядкой на экономические интересы. Однако, приводит РИА «ФАН» слова эксперта, в данном случае можно вспомнить пример Херсонской области, где решение проблем пресловутого самоопределения прошло достаточно безболезненно.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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