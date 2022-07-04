В Британии разведка назвала предполагаемое место следующих ключевых боев в Донбассе

Сегодня, 15:54

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В Британии разведка назвала предполагаемое место следующих ключевых боев в Донбассе
Фото из открытых источников

Представители британской разведки заявили о том, что Россия после захвата Лисичанска будет двигаться на Славянск.

В Великобритании полагают, что Северодонецк сейчас является основной целью наступления РФ. Россия, по данным британской разведки, успела перебросить значительные силы на Изюмское направление и смогла продвинуться в данном направлении, невзирая на решительное сопротивление украинской армии. ВС РФ стоят в 16 километрах от Славянска.

Сообщается о том, что на Славянск будут наступать также силы Центральной и Южной группировок войск.

Напомним, Россия проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля 2022 года. Западные страны при этом оказывают поддержку Киеву, а украинские власти заявляют, что готовят контрнаступление, чтобы вернуть территории, которые РФ заняла.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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