Зеленский признал сдачу Лисичанска ВСУ и вновь начал просить у Запада поставок нового вооружения

Сегодня, 08:19

0

Image 16+
Зеленский признал сдачу Лисичанска ВСУ и вновь начал просить у Запада поставок нового вооружения
Фото из открытых источников

Сегодня стало известно о том, что Вооружёнными силами Российской Федерации был полностью освобождён от боевиков город Лисичанск. Украинский президент Зеленский увязал с этим известием очередное обращение к странам Запада с просьбой об ускорении поставок оружия.

По итогам встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезом Зеленский заявил о непризнании освобождения Лисичанска российской армией. В то же время, прибавил он, увеличение скорости поставок западного вооружения на Украину даст возможность ВСУ изменить сложившуюся ситуацию.

Со слов Зеленского, в таком случае у его войск появится возможность получить огневое преимущество, и якобы тогда ВСУ смогут «давить на этом направлении сильнее».

Напомним, ранее РИА «ФАН» опубликовало мнение председателя АНО «Центр исследования и евразийства» Юрия Самонкина, утверждавшего, что в Киеве прекрасно понимают всю сложность того, что сейчас происходит на Украине. В то же время, подчеркнул эксперт, власти страны сами не в состоянии принимать каких-либо решений, пока они не будут одобрены зарубежными кураторами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Le Parisien: мэры Франции обещают восстановить украинский город Ирпень

28-06-2022, 21:24

Борис Джонсон готов уйти в отставку только в случае, если придется остановить поддержку Украины

25-06-2022, 13:54

Министерство иностранных дел Российской Федерации: НАТО балансирует на грани прямого вооружённого конфликта с Россией

25-06-2022, 07:14

Петербургский парламент отклонил поправки оппозиции, не позволяющие избирать губернатора города на любое количество сроков

23-06-2022, 20:59

Эксперт Малявин рассказал о неопределенной позиции КНР по конфликту России с Украиной

22-06-2022, 16:04

FN: вступление Финляндии и Швеции в НАТО может привести к конфронтации с Россией

14-06-2022, 17:54

Президент РФ Путин открыл новый фронт борьбы с Западом

4-06-2022, 21:19

Foreign Affairs заявило, что странам Запада стоит продвигать для РФ стамбульский Хасавюрт

1-06-2022, 13:44

Генерал Картаполов рассказал о реакции России на вступление Финляндии в НАТО

31-05-2022, 09:59

Столтенберг пообещал пересмотр в НАТО позиции по РФ и Китаю

30-05-2022, 21:44

«Взгляд»: Кремль пригрозил ВСУ обнулением в случае угрозы России

28-05-2022, 23:14

Бойцы «Спарты» из ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ в Марьинке под Донецком

28-05-2022, 15:39

NYT: между США, Европой и Украиной наметились разногласия

27-05-2022, 10:14

Шафран раскрыла выгоду спецоперации ВС РФ для россиян

27-05-2022, 08:49

Кедми призвал премьер-министра Польши Моравецкого знать свое место

26-05-2022, 14:49

Политолог Кочетков заявил о фронте, на котором Россия проигрывает Польше

26-05-2022, 12:29

Польский профессор Сорока заявил, что победа Украины Германии не нужна из-за ее связей с Россией

26-05-2022, 11:29

Итальянский политик призвал страны Запада прекратить поставки оружия на Украину

25-05-2022, 17:54

Сатановский рассказал об истинных намерениях Запада, который готов вывезти зерно из Украины

25-05-2022, 11:39

Политолог Баширов считает, что Чубайс стал изгоем для российской элиты

25-05-2022, 10:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Нужды государства: историк Евглевский призвал казаков вернуть себе былую славу

Нужды государства: историк Евглевский призвал казаков вернуть себе былую славу

1-07-2022, 12:23

0

Современные казаки могут вернуть себе статус мощной военной силы за счет участия в спецоперации ВС РФ. Такого мнения...

Подробнее
В Ленинградской области задержан руководитель поискового отряда. Мужчина хранил дома артефакты, попадающие под 222 статью УК

В Ленинградской области задержан руководитель поискового отряда. Мужчина хранил дома артефакты, попадающие под 222 статью УК

1-07-2022, 15:39

0

В Кировском районе Ленинградской области силовики задержали руководителя отряда поисковиков имени Юрия Гагарина. Во...

Подробнее
Топор вместо денег: в Петербурге безработный отобрал у курьера доставленный заказ

Топор вместо денег: в Петербурге безработный отобрал у курьера доставленный заказ

1-07-2022, 19:39

0

Инцидент с курьером, произошедший в Приморском районе Северной столицы, стал основанием для возбуждения уголовного дела...

Подробнее
На острове Змеином в Черном море зафиксированы очаги пожаров

На острове Змеином в Черном море зафиксированы очаги пожаров

1-07-2022, 23:14

0

На востоке украинского острова Змеиного в Чёрном море космические аппараты зафиксировали, как минимум, 2 крупных очага...

Подробнее
В Украину будут отправлены 24 пусковых установки ЗРК NASAMS

В Украину будут отправлены 24 пусковых установки ЗРК NASAMS

2-07-2022, 09:14

0

Стало известно, что Соединенные Штаты собираются передать Украине установки NASAMS норвежского производства в...

Подробнее
Президент Турции Эрдоган своим заявлением насторожил 29 стран НАТО

Президент Турции Эрдоган своим заявлением насторожил 29 стран НАТО

2-07-2022, 12:54

0

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал неожиданное заявление, которым весьма насторожил все государства, входящие в...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Спецназ «Отважных» ВС РФ продолжает наступление на Лисичанск

Спецназ «Отважных» ВС РФ продолжает наступление на Лисичанск

1-07-2022, 11:34

0

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил о том, что группировка «О» ВС РФ продолжает наступление в...

Подробнее
TNI: Маленькие красные китайцы могут взять остров Тайвань без боя

TNI: Маленькие красные китайцы могут взять остров Тайвань без боя

Вчера, 11:34

0

Аналитики американского издания The National Interest считают, что Китай может захватить Тайвань не военными методами....

Подробнее
Социолог Шугалей связал проблему ям на дорогах Петербурга с изношенностью подземных коммуникаций

Социолог Шугалей связал проблему ям на дорогах Петербурга с изношенностью подземных коммуникаций

2-07-2022, 20:34

0

Социолог Максим Шугалей опубликовал в своем Telegram-канале фото покрытых выбоинами дорог. Он указал на системность...

Подробнее
В Кировском районе Санкт-Петербурга оторвавшееся от троллейбуса колесо травмировало прохожих

В Кировском районе Санкт-Петербурга оторвавшееся от троллейбуса колесо травмировало прохожих

Вчера, 19:14

0

Накануне днём в Северной столице на проспекте Стачек произошло дорожно-транспортное происшествие с участием...

Подробнее