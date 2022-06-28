Зеленский признал сдачу Лисичанска ВСУ и вновь начал просить у Запада поставок нового вооружения

Сегодня стало известно о том, что Вооружёнными силами Российской Федерации был полностью освобождён от боевиков город Лисичанск. Украинский президент Зеленский увязал с этим известием очередное обращение к странам Запада с просьбой об ускорении поставок оружия.

По итогам встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезом Зеленский заявил о непризнании освобождения Лисичанска российской армией. В то же время, прибавил он, увеличение скорости поставок западного вооружения на Украину даст возможность ВСУ изменить сложившуюся ситуацию.

Со слов Зеленского, в таком случае у его войск появится возможность получить огневое преимущество, и якобы тогда ВСУ смогут «давить на этом направлении сильнее».

Напомним, ранее РИА «ФАН» опубликовало мнение председателя АНО «Центр исследования и евразийства» Юрия Самонкина, утверждавшего, что в Киеве прекрасно понимают всю сложность того, что сейчас происходит на Украине. В то же время, подчеркнул эксперт, власти страны сами не в состоянии принимать каких-либо решений, пока они не будут одобрены зарубежными кураторами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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