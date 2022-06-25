Le Parisien: мэры Франции обещают восстановить украинский город Ирпень

Ассоциация мэров городов Франции совместно с сити-менеджером украинского населённого пункта Ирпень, который находится в Киевской области, подписали в Париже «декларацию о намерениях». Указанный документ позволяет французским муниципалитетам оперативно участвовать в реконструкции разрушенного специальной военной операцией украинского города, сообщает французское издание Le Parisien.

«Мы, градоначальники городов Французской Республики, заявляем всему миру о нашем твердом желании активно участвовать на уровне местного сообщества в восстановлении городов и населённых пунктов всей Украины», — заявил глава Ассоциации мэров Дэвид Лиснар.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон вернулся к вопросу о поставках оружия Украине во время пресс-конференции по итогам саммита G7 в Германии.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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