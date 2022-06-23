Министерство иностранных дел Российской Федерации: НАТО балансирует на грани прямого вооружённого конфликта с Россией

МИД РФ выступило с заявлением о том, что НАТО провозглашает себя «ядерным альянсом» без учёта осложнений ситуации в мире.

Текущая неделя ознаменовалась Венской встречей представителей государств, подписавших Договор о запрещении ядерного оружия. Согласно уточнению российского Министерства иностранных дел, действия РФ основываются только на логике сдерживания, однако входящие в альянс страны-участники близки к прямому вооружённому конфликту с Россией.

Согласно сообщению ведомства, входящие в НАТО государства, спровоцировавшие нынешнее обострение кризиса на Украине, вступившие в фазу гибридной кампании против РФ и провозгласившие себя «ядерным альянсом», опасно балансируют на грани развязывания вооружённого противостояния с Российской федерацией

Как отмечает РИА «ФАН», ранее государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен озвучил информацию о готовности западных стран продолжать усиливать санкционное давление на Россию. При этом, добавил Блинкен, новые ограничения могут оказать влияние и на повседневную жизнь её жителей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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