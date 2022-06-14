Петербургский парламент отклонил поправки оппозиции, не позволяющие избирать губернатора города на любое количество сроков

Сегодня, 20:59

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Петербургский парламент отклонил поправки оппозиции, не позволяющие избирать губернатора города на любое количество сроков
Фото из открытых источников

На сегодняшнем заседании Законодательного собрания Северной столицы депутаты провалили поправки, предложенные представителями оппозиции, которые отменяли положение, позволяющее избирать градоначальника Санкт-Петербурга неограниченное число раз.

Рассмотрение поправок проходило в рамках второго чтения корректировок городского устава. Предложения, которые могли ограничить возможности представителей исполнительной власти, были предложены представителями фракции яблочников, коммунистов и справедливороссов.

По мнению авторов отклонённых проектов, необходимо запретить городскому главе избираться более двух раз подряд. Кроме того, предлагалось представлять для согласования кандидатуры вице-губернаторов также не более двух раз, а повторное согласование, по мнению парламентёров, должно проводиться не позднее, чем через месяц. 

Не смогли оппозиционеры отменить и ранее принятый пункт устава, позволяющий губернатору отстранять от должности глав муниципалитетов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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