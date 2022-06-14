Петербургский парламент отклонил поправки оппозиции, не позволяющие избирать губернатора города на любое количество сроков

НКБИ: в минувшем месяце увеличилось количество кредитных карт, оформленных на жителей Санкт-Петербурга
Северная столица замкнула тройку регионов, являющихся лидерами по количеству кредитных карт, выданных жителям. В...Подробнее
На сегодняшнем заседании Законодательного собрания Северной столицы депутаты провалили поправки, предложенные представителями оппозиции, которые отменяли положение, позволяющее избирать градоначальника Санкт-Петербурга неограниченное число раз.
Рассмотрение поправок проходило в рамках второго чтения корректировок городского устава. Предложения, которые могли ограничить возможности представителей исполнительной власти, были предложены представителями фракции яблочников, коммунистов и справедливороссов.
По мнению авторов отклонённых проектов, необходимо запретить городскому главе избираться более двух раз подряд. Кроме того, предлагалось представлять для согласования кандидатуры вице-губернаторов также не более двух раз, а повторное согласование, по мнению парламентёров, должно проводиться не позднее, чем через месяц.
Не смогли оппозиционеры отменить и ранее принятый пункт устава, позволяющий губернатору отстранять от должности глав муниципалитетов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Северная столица замкнула тройку регионов, являющихся лидерами по количеству кредитных карт, выданных жителям. В...Подробнее
Накануне в Выборгском районе Северной столицы был госпитализирован тридцатичетырёхлетний мужчина, пострадавший в...Подробнее
Сегодня представители регионального Главного управления МЧС раскрыли подробности инцидента с участием сорокадвухлетней...Подробнее
Сегодня представители пресс-службы Управления Федеральной службы судебных приставов озвучили информацию о закрытии...Подробнее
Позицию Пекина касательно конфликта на территории Украины прокомментировал китаевед Владимир Малявин. В интервью...Подробнее
Чехия рассчитывала на то, что конфликт на Украине позволит ей провести рокировку. При этом в Праге надеялись на схему...Подробнее
Сегодня с утра в рамках уголовного дела по особо крупному мошенничеству, которым занимается ГСУ ГУ МВД, в петербургском...Подробнее
Накануне около восьми часов вечера на Казанском мосту произошёл инцидент с участием гуляющей парочки, который мог...Подробнее
Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский в соцсетях...Подробнее
Издание URA.ru после публикации «Фонтанки» под названием «Вассерман и песни под гитару. Как «Киберфронт» вышел из сети...Подробнее
Комментировать