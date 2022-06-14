Эксперт Малявин рассказал о неопределенной позиции КНР по конфликту России с Украиной

Позицию Пекина касательно конфликта на территории Украины прокомментировал китаевед Владимир Малявин.

В интервью Украина.ру он отметил, что хотя у Китая и большая армия, но как она будет действовать в условиях реальных боев, сказать сложно.

«Американцы еще раз заявили, что они уверены в случае военного конфликта в успешном исходе этого конфликта для США. Надо учесть, что такого рода заявления в значительной мере носят политический и пропагандистский характер, поэтому — да, это очень сильная армия, но существует множество факторов, которые так или иначе определяют характер ее использования», — заявил Малявин.

Он добавил, что даже сильная армия не гарантирует непременного успеха, и это является важным сдерживающим фактором. Как будут развиваться события, если возникнет конфликт между США и КНР, эксперт сказать не готов. Но он добавил, что пока не видит серьезных предпосылок к тому, что США и КНР развяжут войну.

По его словам, для Китая важно сохранять баланс в международной политике, так как благополучие этой страны зависит от торговли. Это также является важной причиной того, что Пекин не пошел на конфронтацию с Западом и не заявил о поддержке РФ в конфликте на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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