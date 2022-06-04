FN: вступление Финляндии и Швеции в НАТО может привести к конфронтации с Россией

Военную промышленность в РФ перевели на круглосуточный режим работы
Часть предприятий российского военно-промышленного комплекса перешли на трехсменный режим работы. Об этом заявил первый...Подробнее
Телеканал Fox News сообщил, что американские политики одобрили планы по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. В статье, размещенной на сайте телеканала сказано, что за счет вступления Финляндии и Швеции в альянс США не получат больше безопасности.
Дело в том, что обе страны имеют небольшие армии, численность которых составляет около 20 000 человек. Кроме того, это обернется повышением риска конфронтации с Россией. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО увеличит расходы США. Сумма первоначальных расходов может достигнуть 8 млрд долларов, а дополнительные ежегодные траты составят 1,5 млрд долларов. В этой связи можно сделать вывод о том, что членство этих стран в Североатлантическом альянсе не отвечает интересам США.
Напомним, что после того, как на Украине началась спецоперация, Швеция и Финляндия заявили о планах отказаться от нейтралитета, которого они придерживались на протяжении десятилетий, в пользу присоединения к НАТО.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Часть предприятий российского военно-промышленного комплекса перешли на трехсменный режим работы. Об этом заявил первый...Подробнее
Растиражированная в российских СМИ новость о том, что особняк Александра Невзорова* (признан иноагентом в РФ) в...Подробнее
Связанные с признанным иноагентом журналистом Александром Невзоровым* компании продолжают зарабатывать миллиарды на...Подробнее
Десятого числа сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков была задержана петербурженка, продававшая...Подробнее
Ученица седьмого класса была сбита частным автобусом на пешеходном переходе в центре Северной столицы. Инцидент...Подробнее
Сегодня стало известно о задержании трёх чересчур шумных отдыхающих приятелей, выбравших местом «застолья» памятник в...Подробнее
Аптечный рынок в Петербурге может снизиться на 20% - в городе рискует закрыться каждая пятая аптека. Об этом сообщает...Подробнее
Риски применения ядерного оружия вернулись к тому же уровню, который наблюдался во времена Холодной войны. Об этом...Подробнее
Затянувшие алкогольную вечеринку посетители ресторана в Приозёрске никак не хотели покидать уютное место и настолько...Подробнее
Как утверждает военный эксперт Алексей Леонков, военнослужащие ВСУ, с высокой степенью вероятности, могли бы...Подробнее
Комментировать