FN: вступление Финляндии и Швеции в НАТО может привести к конфронтации с Россией

Телеканал Fox News сообщил, что американские политики одобрили планы по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. В статье, размещенной на сайте телеканала сказано, что за счет вступления Финляндии и Швеции в альянс США не получат больше безопасности.

Дело в том, что обе страны имеют небольшие армии, численность которых составляет около 20 000 человек. Кроме того, это обернется повышением риска конфронтации с Россией. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО увеличит расходы США. Сумма первоначальных расходов может достигнуть 8 млрд долларов, а дополнительные ежегодные траты составят 1,5 млрд долларов. В этой связи можно сделать вывод о том, что членство этих стран в Североатлантическом альянсе не отвечает интересам США.

Напомним, что после того, как на Украине началась спецоперация, Швеция и Финляндия заявили о планах отказаться от нейтралитета, которого они придерживались на протяжении десятилетий, в пользу присоединения к НАТО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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