Президент РФ Путин открыл новый фронт борьбы с Западом

Героя России Боташева предали земле в родной Карачаево-Черкесии
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В Кремле с официальным визитом побывал президент Сенегала Макки Салом. Сенегальский лидер рассказал:
«Несколько государств Африки голосовало в ООН за резолюции. Важно заметить, что позиция Африканского континента весьма разнородна. Несмотря на сильное давление извне, многие африканские страны всё-таки не осудили позицию Российской Федерации. Должен Вам сообщить, что Африка, хоть и далеко от конфликта, а всё равно чувствует на себе его последствия. Санкции против РФ ещё более отражаются на нас. В настоящий момент мы не можем получать зерновых из России, особенно пшеницы. Самое страшное — нас лишили удобрений. Это катастрофа всей продовольственной безопасности в Африке».
Путин описал высокому гостю преимущества «тех портов, которые под нашим контролем» перед теми портами, которые «не под нашим контролем». Российский президент не указал на важный нюанс: возобновление торговли западных стран посредством этих портов показало бы: они признают новые геополитические реалии. Почему это так и не было акцентировано? С высокой степенью вероятности, потому, что пока Кремль ни на что подобное не рассчитывает и использует этот тезис лишь для подчеркивания того, насколько много Москва готова сделать для урегулирования мирового продовольственного кризиса. Но сам факт того, что такие «привлекательные предложения» публично озвучиваются, говорит о многом. О том, например, насколько масштабной является связанная с Африкой новая большая геополитическая игра России и Запада.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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