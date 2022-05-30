Foreign Affairs заявило, что странам Запада стоит продвигать для РФ стамбульский Хасавюрт

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О возможности принятия стамбульского варианта урегулирования конфликта между Россией и Украиной рассказал старший политолог из аналитического центра RAND (США) Сэмюэл Чарап.
В его статье на страницах Foreign Affairs указано, что предложения, прозвучавшие в Стамбуле, можно считать наиболее оптимальными и для Москвы, и для Киева, пишет ИА REGNUM.
Одним из условий мирного договора был пункт о нейтральном статусе Украины в обмен на гарантии безопасности. Предполагалось, что гарантами станут все постоянные члены Совбеза ООН, а также Канада, Германия, Израиль, Италия, Польша и Турция.
Эти страны, если они согласятся стать гарантами безопасности Украины, должны будут предоставить ей помощь по запросу Киева.
«Хотя стамбульский план был бы выгоден России, многие наблюдатели сомневаются, что Москва в конечном счете его одобрит», — отметил Чарап.
Он отметил, что для каждой из сторон даже в этом пункте есть свои минусы и плюсы. Поэтому не стоит ожидать того, что это соглашение будет подписано быстро.
Тем не менее, по его словам, еще большей проблемой является то, что обе стороны сейчас стремятся добиться успеха на поле боя. И только после того, как они откажутся от этого, можно будет говорить о возможности конструктивного диалога.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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