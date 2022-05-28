Генерал Картаполов рассказал о реакции России на вступление Финляндии в НАТО

Сегодня, 09:59

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Генерал Картаполов рассказал о реакции России на вступление Финляндии в НАТО
Генерал-полковник Андрей Картаполов

Генерал-полковник Андрей Картаполов рассказал о том, чем опасно для России членство в НАТО Финляндии и Швеции. По его мнению, Россия должна дать военный ответ на вступление в Североатлантический альянс стран, которые всегда придерживались нейтральной позиции по многим вопросам международной политики. 

«Если финны допустят на своей территории размещение воинских контингентов стран НАТО, в том числе и на этих участках, то мы будем вынуждены реагировать», — заявил глава комитета Госдумы РФ.

Вступление Финляндии в НАТО приведет альянс прямо на российскую границу, что чревато серьезными рисками, отметил Картаполов. Он также высказал мнение о том, что США и другие страны блока воспользуются возможностью разместить в этой стране свои военные базы.

Вступление в альянс Швеции, с которой у России нет сухопутных границ, менее опасно. Но на ее территории НАТО может разместить свои стратегические вооружения, что сократит подлетное время ракет до считанных минут.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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