Столтенберг пообещал пересмотр в НАТО позиции по РФ и Китаю

В Мадриде участники саммита военного блока НАТО планируют подвергнуть пересмотру нынешнюю позицию Североатлантического военного альянса в отношении Российской Федерации и КНР. Об этом заявил в разговоре с репортёром издания ABC из Испании генеральный секретарь этой организации Йенс Столтенберг.

Эксперт отметил, что испанский саммит станет чрезвычайно важным для всей планеты. На этом мероприятии государства Альянса примут концепцию стратегической безопасности. Она призвана отразить новую мировую реальность.

«В Мадриде мы обсудим агрессивные действия Российской Федерации в отношении Украины. Будет затронут вопрос влияния подъема Китая на безопасность Альянса. Мадридский саммит станет одним из самых важных форумов», — Йенс Столтенберг, генсек военного блока НАТО.

Руководитель Североатлантического блока акцентировал внимание на том, что сейчас стратегические документы причисляют российскую сторону к стратегическим партнерам, а также не упоминают Китай. Столтенберг рассказал, что в Мадриде стороны обсудят те угрозы, которые исходят с южного направления. В частности, речь пойдет о терроризме. По мнению генсека военного блока НАТО, стабильность африканского региона важна для альянса. Страны примут решения, касающиеся сферы влияния в акватории региона. Генсек призвал сообщество быть готовым к затяжному конфликту на Украине.

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Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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