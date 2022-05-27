«Взгляд»: Кремль пригрозил ВСУ обнулением в случае угрозы России

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Сейчас Украина ожидает с Запада дальнобойные пусковые установки, с помощью которых сможет наносить ракетные удары по российским территориям. Однако Кремль этого не потерпит и «обнулит» ВСУ. Об этом сообщает «Взгляд».
Не исключено, что в ближайшем времени от коллективного Запада Украина получит серьезное оружие - американские РСЗО HIMARS и M270 MLRS. Это даст ВСУ возможность беспрепятственно атаковать ракетами российские города. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду, что этого не случится, иначе Кремль отдаст команду «обнулить» ВС Украины.
«Сейчас мы исходим из заявления официального представителя Министерства обороны США Джона Кирби о том, что конечное решение по данной теме не принято. Выражаем надежду, что здравый смысл восторжествует и США не пойдут на столь провокационный шаг», - отметил дипломат.
И напомнил, что уже не единожды Россия предупреждала США, что «беспрецедентная накачка ВСУ вооружениями значительно увеличивает риски эскалации конфликта».
По словам Антонова, необходимо прекратить «бессмысленную и очень рискованную накачку республики вооружением», что несет серьезную угрозу безопасности России. В случае, если в США не прислушаются к призывам Москвы, военный конфликт в Украине затянется на долгое время.
Смена тактики США, наоборот, могла бы «не допустить осложнения ситуации в сфере международной стабильности» и помочь скорейшему окончанию военной спецоперации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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