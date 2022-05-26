Бойцы «Спарты» из ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ в Марьинке под Донецком

Сегодня, 15:39

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Бойцы «Спарты» из ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ в Марьинке под Донецком
Фото из открытых источников

Под Донецком бойцы разведывательного батальона «Спарта» из ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ. Об этом сообщает «Русская Весна», опубликовав кадры ликвидации позиции украинских военных.

О сложном положении ВСУ в Донбассе высказался на днях советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Он заявил, что на этом участке фронта ВСУ уступают ВС РФ, поэтому их положение тяжелое, в том числе из-за проволочек Запада с поставками вооружения.

Точку зрения Арестовича частично разделил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил о том, что ситуация в Донбассе складывается чрезвычайно плохо для ВСУ.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Украина, ожидая помощи от Запада, не соглашается выполнять требования РФ, заявляя, что не согласна с потерей территорий.

При этом в Киеве говорят о том, что вернут под контроль Донбасс и Крым, если получат достаточно тяжелого вооружения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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