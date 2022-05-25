NYT: между США, Европой и Украиной наметились разногласия

У Украины, США и стран Европейского союза разное видение того, как должна закончиться специальная военная операция, и главное, какие цели в конечном результате должны быть достигнуты. Об этом в своей статье для The New York Times пишет Дэвид Сангер.

«После трех месяцев удивительного единства, которое позволило Украине получить поток оружия и широкому спектру финансовых санкций, возникли разногласия по поводу того, что делать. Прямо под поверхностью сокрыты разногласия по поводу того, как это будет выглядеть — и имеет ли победа Украины одно и то же определение в Штатах, Европе и, что, возможно, самое главное, в Украине», — говорится в его публикации.

Журналист The New York Times отмечает существующие разногласия между США и Евросоюзом по отношению к России. Так, Вашингтон верен своему мнению и продолжает считать и относиться к РФ как к стране-изгою, которую следует полностью отрезать от мировой экономики.

В то же время в Европе несколько стран утверждают о недопустимости полной изоляции.

Напомним, специальная военная операция России на Украине идет уже четвертый месяц подряд.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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