NYT: между США, Европой и Украиной наметились разногласия

RusVesna: в Днепропетровской области прогремели взрывы
24 мая в Днепропетровской области прогремели взрывы. По некоторым данным, ВС РФ нанесли удары по военному объекту в...Подробнее
У Украины, США и стран Европейского союза разное видение того, как должна закончиться специальная военная операция, и главное, какие цели в конечном результате должны быть достигнуты. Об этом в своей статье для The New York Times пишет Дэвид Сангер.
«После трех месяцев удивительного единства, которое позволило Украине получить поток оружия и широкому спектру финансовых санкций, возникли разногласия по поводу того, что делать. Прямо под поверхностью сокрыты разногласия по поводу того, как это будет выглядеть — и имеет ли победа Украины одно и то же определение в Штатах, Европе и, что, возможно, самое главное, в Украине», — говорится в его публикации.
Журналист The New York Times отмечает существующие разногласия между США и Евросоюзом по отношению к России. Так, Вашингтон верен своему мнению и продолжает считать и относиться к РФ как к стране-изгою, которую следует полностью отрезать от мировой экономики.
В то же время в Европе несколько стран утверждают о недопустимости полной изоляции.
Напомним, специальная военная операция России на Украине идет уже четвертый месяц подряд.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
24 мая в Днепропетровской области прогремели взрывы. По некоторым данным, ВС РФ нанесли удары по военному объекту в...Подробнее
О недостатках западного оружия рассказал военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, все недостатки западного...Подробнее
Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали восемнадцатилетнего...Подробнее
Визит президента США Джо Байдена в Японию и Южную Корею – это сигнал Китаю. Об этом пишет издание «Русская Весна»,...Подробнее
Производитель обуви и одежды Nike отказался от продления франчайзингового соглашения с Inventive Retail Group (IRG),...Подробнее
Производителями мебели в РФ зафиксирован рекордный за последние 22 года спад продаж. Заявление на этот счет сделал...Подробнее
Депутат итальянской партии «Лига Севера», глава делегации Италии ОБСЕ Паоло Гримольди в недавнем интервью заявил о том,...Подробнее
Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов еще в 2003 году мог лишить Северную столицу стадиона...Подробнее
Накануне вечером сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить иномарку,...Подробнее
Отрабатывая информацию о подозрительном гражданине, полученную от жителя Северной столицы, правоохранители задержали...Подробнее
Комментировать