Шафран раскрыла выгоду спецоперации ВС РФ для россиян

Сегодня, 08:49

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Шафран раскрыла выгоду спецоперации ВС РФ для россиян
Журналист и телеведущая Анна Шафран

О том, какая выгода для россиян от «военной спецоперации», которую проводит Россия на территории Украины, рассказала журналист и телеведущая Анна Шафран.

В интервью изданию Украина.ру она подчеркнула, что «военная спецоперация» России на территории Украины обнажила все слабые места страны. В итоге сейчас в России идет процесс, когда проявляются все недостатки и проблемы, начиная от сфер культуры и образования, заканчивая экономикой и политикой.

«Даже какие-то сложности в итоге оборачиваются нам на пользу, потому что, к сожалению, мы, русский народ, русская цивилизация так устроены, что нам постоянно необходим какой-то волшебный толчок с тем, чтобы мы действовали», — сказала Шафран.

Она добавила, что периоды комфортной жизни слишком расслабляют россиян. Они начинают плыть по течению не заботясь о будущем своей страны, и это неизбежно оборачивается против России. Поэтому для России необходима была встряска, чтобы народ снова объединился и страна вышла на новый этап развития.

Напомним, Россия ввела свои войска на территорию Украины 24 февраля, объявив «военную спецоперацию». В ответ на действия РФ западные страны ввели множество санкционных ограничений, которые они обещают усиливать далее, если РФ будет нарушать территориальную целостность Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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