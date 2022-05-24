Кедми призвал премьер-министра Польши Моравецкого знать свое место

Военный эксперт Яков Кедми прокомментировал резкие слова премьер-министра Польши Матеуша Маровецкого в адрес русского народа. Маровецкий заявил, что русский мир является «раковой опухолью Европы, которую надо искоренить», пишет «Военное обозрение».

Кедми отметил, что еще во времена Пилсудского в Польше «раковой опухолью» называли еврейский народ. Поэтому его совершенно не удивило хамское и наглое высказывание «недобитого пана».

«Кто он такой, что открывает свой рот на русский народ? Кто он такой? Сколько раз Россия била эту шляхотскую морду. Он хочет еще раз? И ему ее набьют», – сказал Кедми.

Он добавил, что премьеру Польши придется научиться уважать все народы, поскольку в противном случае его этому научат другие.

Отметим, антироссийские настроения в Польше и многих других странах усилились после того, как РФ 24 февраля ввела войска на территорию Украины, объявив «военную спецоперацию».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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