Политолог Кочетков заявил о фронте, на котором Россия проигрывает Польше

Сегодня, 12:29

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Политолог Кочетков заявил о фронте, на котором Россия проигрывает Польше
Фото из открытых источников

О том, в каком направлении РФ следует усилить свои действия, чтобы помешать «паразитированию» польской стороны, рассказал политолог Алексей Кочетков.

Он подчеркнул, что Польша в последнее время активизировалась, поскольку стремится взять под свой контроль часть Украины, пишет Украина.ру.

Поляки для этого активно используют пропаганду, повсюду выставляя Россию в негативном свете. Варшава открыто поддерживает антироссийские настроения и для этих целей используются все возможные ресурсы, в том числе и телевидение.

На днях президент Украины Владимир Зеленский анонсирован законопроект, в соответствии с которым поляки приравниваются к украинцам. Его эксперты называют первым шагом на пути к «мягкому поглощению» Польшей Западной Украины.

Поэтому России следует бороться с этим и не игнорировать антироссийскую риторику Польши. Он предупредил, что если Варшаве сейчас не оказать сопротивление, то вскоре придется воевать за Белоруссию, поскольку, почувствовав слабость Москвы, Варшава захочет получить еще больше территорий.

Отметим, сближение Киева и Варшавы ускорилось после того, как 24 февраля Россия ввела свои войска на территорию Украины, объявив «военную спецоперацию».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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