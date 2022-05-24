Польский профессор Сорока заявил, что победа Украины Германии не нужна из-за ее связей с Россией

Профессор Университета Яна Кохановского Павел Сорока в интервью изданию Niezalezna.pl заявил о том, что Германия не заинтересована в «успехе» Украины в ходе вооруженного противостояния с Россией, потому что имеет тесные связи с Москвой. Об этом сообщает «Лента».

Этим, по его мнению, и объясняется нежелание Берлина оказывать Киеву серьезную военную помощь.

«Не хотят, чтобы Россия проиграла», — пояснил Павел Сорока.

Профессор уверяет, что ФРГ в первую очередь переживает за собственные экономические интересы. Однако такое поведение Берлина, уверен он, несет угрозу и для функционирования блока НАТО, поскольку серьезные разногласия в вопросе поставок способны ослабить сплоченность Альянса.

Сорока считает, что современная Германия не отказалась от практики близких отношений с СССР, а теперь и Россией с тем, чтобы «вместе править».

«Невзирая на то, что во времена холодной войны Германия была в НАТО, а Советский Союз состоял в Варшавском договоре, между ними существовала тенденция к разделу Европы между собой. И сегодня это не изменилось», — резюмировал спикер.

Ранее посол Украины в Германии раскритиковал власти ФРГ в замедлении поставок вооружений Киеву, сравнив их темпы со скоростью улитки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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