Польский профессор Сорока заявил, что победа Украины Германии не нужна из-за ее связей с Россией

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Профессор Университета Яна Кохановского Павел Сорока в интервью изданию Niezalezna.pl заявил о том, что Германия не заинтересована в «успехе» Украины в ходе вооруженного противостояния с Россией, потому что имеет тесные связи с Москвой. Об этом сообщает «Лента».
Этим, по его мнению, и объясняется нежелание Берлина оказывать Киеву серьезную военную помощь.
«Не хотят, чтобы Россия проиграла», — пояснил Павел Сорока.
Профессор уверяет, что ФРГ в первую очередь переживает за собственные экономические интересы. Однако такое поведение Берлина, уверен он, несет угрозу и для функционирования блока НАТО, поскольку серьезные разногласия в вопросе поставок способны ослабить сплоченность Альянса.
Сорока считает, что современная Германия не отказалась от практики близких отношений с СССР, а теперь и Россией с тем, чтобы «вместе править».
«Невзирая на то, что во времена холодной войны Германия была в НАТО, а Советский Союз состоял в Варшавском договоре, между ними существовала тенденция к разделу Европы между собой. И сегодня это не изменилось», — резюмировал спикер.
Ранее посол Украины в Германии раскритиковал власти ФРГ в замедлении поставок вооружений Киеву, сравнив их темпы со скоростью улитки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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