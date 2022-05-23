Итальянский политик призвал страны Запада прекратить поставки оружия на Украину

Сегодня, 17:54

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Итальянский политик призвал страны Запада прекратить поставки оружия на Украину
Фото из открытых источников

Депутат итальянской партии «Лига Севера», глава делегации Италии ОБСЕ Паоло Гримольди в недавнем интервью заявил о том, что Западу следует прекратить поставки оружия в Украину. По его мнению, необходимо найти мирное соглашение. Из-за поставок оружия труднее искать мира, считает политик. Вместе с тем Гримольди сказал о том, что надо помочь украинцам, которые убегают от военных действий. 

«Мы должны поговорить с Россией дипломатическим путем, а не просто передавать оружие для Украины», — отметил политик.

Странам Запада стоит постараться усадить Киев и Москву за стол переговоров, добавил он.

Гримольди также назвал «большой ошибкой» то, что допускают Европа и США: в поисках пути к миру они поставляют Киеву вооружение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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