Политолог Евгений Сатановский усомнился в истинных мотивах Запада, который мог бы вывозить из Украины зерно по автомобильным и железными дорогам. О своих доводах и аргументах он сообщил в Телеграм-канале. По его мнению, литовские и британские власти склоняются к совсем другому. Они хотят воспользоваться предоставленными Россией гуманитарными коридорами в своих целях.

Политолог Евгений Сатановский отметил, что Запад обеспечит Украине очередной голодомор. Сатановский уверен в том, что Лондону и Вильнюсу нужен предлог появиться в акватории Черного моря.

НАТО направляет на территорию Украины корабли и самолеты под предлогом сопровождения судов с зерном, однако преследует цель занять украинские порты, считает Сатановский.

Он также предполагает, что таким образом Запад может вывести военных, которые занимались обустройством биологических лабораторий, а так же ликвидировать следы этой деятельности. Кроме того, Запад получит возможность для военных поставок Киеву.

Россия неоднократно заявляла, что силы РФ, проводящие спецоперацию на Украине, не препятствуют экспорту украинского зерна. Но глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что у Киева осталась единственная возможность вывезти на экспорт продовольственные товары – это морской путь через Одессу. А глава МИД Великобритании Лиз Трасс предложила создать коалицию западных государств, которые займутся «разблокировкой» поставок зерна с территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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