Сатановский рассказал об истинных намерениях Запада, который готов вывезти зерно из Украины

RusVesna: в Днепропетровской области прогремели взрывы
24 мая в Днепропетровской области прогремели взрывы. По некоторым данным, ВС РФ нанесли удары по военному объекту в...Подробнее
Политолог Евгений Сатановский усомнился в истинных мотивах Запада, который мог бы вывозить из Украины зерно по автомобильным и железными дорогам. О своих доводах и аргументах он сообщил в Телеграм-канале. По его мнению, литовские и британские власти склоняются к совсем другому. Они хотят воспользоваться предоставленными Россией гуманитарными коридорами в своих целях.
Политолог Евгений Сатановский отметил, что Запад обеспечит Украине очередной голодомор. Сатановский уверен в том, что Лондону и Вильнюсу нужен предлог появиться в акватории Черного моря.
НАТО направляет на территорию Украины корабли и самолеты под предлогом сопровождения судов с зерном, однако преследует цель занять украинские порты, считает Сатановский.
Он также предполагает, что таким образом Запад может вывести военных, которые занимались обустройством биологических лабораторий, а так же ликвидировать следы этой деятельности. Кроме того, Запад получит возможность для военных поставок Киеву.
Россия неоднократно заявляла, что силы РФ, проводящие спецоперацию на Украине, не препятствуют экспорту украинского зерна. Но глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что у Киева осталась единственная возможность вывезти на экспорт продовольственные товары – это морской путь через Одессу. А глава МИД Великобритании Лиз Трасс предложила создать коалицию западных государств, которые займутся «разблокировкой» поставок зерна с территории Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
24 мая в Днепропетровской области прогремели взрывы. По некоторым данным, ВС РФ нанесли удары по военному объекту в...Подробнее
В Московском районе Санкт-Петербурга произошло серьёзное ЧП на детской площадке. Гуляющая с родителями школьница...Подробнее
Тотального бегства иностранцев из стен института не наблюдается, но уже имеющиеся потери «обидно» задели главу...Подробнее
О том, где Украина может разместить американские ЗРК Patriot, рассказал полковник запаса Сергей Хатылев. В беседе с...Подробнее
В Ингушетии прошли похороны капитана Адама Хамхоева. Командир десантно-штурмовой роты, который погиб в ходе специальной...Подробнее
Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов еще в 2003 году мог лишить Северную столицу стадиона...Подробнее
Накануне ночью медики петербургской скорой помощи с Рыбацкого проспекта госпитализировали нетрезвого...Подробнее
В Красносельском районе Санкт-Петербурга пятнадцатилетняя девушка в наушниках выбежала на проезжую часть и попала под...Подробнее
Накануне правоохранители Калининского района Северной столицы приняли сообщение о ДТП, произошедшем возле дома номер...Подробнее
Визит президента США Джо Байдена в Японию и Южную Корею – это сигнал Китаю. Об этом пишет издание «Русская Весна»,...Подробнее
Комментировать