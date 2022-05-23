Политолог Баширов считает, что Чубайс стал изгоем для российской элиты

Бывший спецпредставитель президента России по международным отношениям Анатолий Чубайс для российской элиты стал изгоем. Такого мнения придерживается политолог Марат Баширов. Его он озвучил в своем Telegram-канале.

«Чубайс совсем стал изгоем для российской элиты. Население его и так не любило, но элита признавала его особый статус... И вот корона превратилась в панаму», - приводит слова Чубайса ОСН .

Ранее СМИ сообщили о том, что на фоне проведения РФ спецоперации на территории Украины Анатолий Чубайс покинул страну и уехал за границу. Его представители недавно подтвердили, что политик находится в данный момент в Израиле.

При этом заявленная цель поездки - научная деятельность и обсуждение вопросов о возможном сотрудничестве с несколькими университетами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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