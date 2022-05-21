Литовкин назвал западное оружие на Украине халтурой и указал на их недочеты

Сегодня, 14:54

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Литовкин назвал западное оружие на Украине халтурой и указал на их недочеты
Фото из открытых источников

О недостатках западного оружия рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

По его словам, все недостатки западного вооружения вскрылись в ходе «военной спецоперации», которую Россия проводит на территории Украины.

Он утверждает, что было выявлено множество откровенной халтуры среди поставленного западного вооружения, пишет NEWS.ru. В частности, проблемным оказался американский ракетный комплекс Javelin. Это вооружение оказалось не таким точным, как говорят американцы. Также плохо зарекомендовал себя британский NLAW.

«Если мы говорим о западном оружии, например о британском комплексе NLAW, то был случай, когда солдат стрелял прямой наводкой в башню танка и эффект был нулевой», – заявил Литовкин.

По его словам, Украина получила в основном голые стволы, а не полные комплексы с системами наведения.

Не повлияют на ход «военной спецоперации» на территории и поставка другого вооружения, уверен Литовкин. Это он объяснил тем, что ВСУ все равно не будут располагать достаточным числом боеприпасов.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» с 24 февраля. В Киеве обвинили РФ в планах захватить военным путем территории Украины, и это украинские власти использовали для обоснования поставок западного вооружения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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