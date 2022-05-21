Военный эксперт сообщил, где ВСУ могут разместить ЗРК Patriot ВС США

Сегодня, 15:44

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Военный эксперт сообщил, где ВСУ могут разместить ЗРК Patriot ВС США
Фото из открытых источников

О том, где Украина может разместить американские ЗРК Patriot, рассказал полковник запаса Сергей Хатылев.

В беседе с «Московским комсомольцем» он отметил, что это вооружение имеет очень большой радиус действия. В комплексах ПВО Украина очень нуждается, но вопрос в том, сможет ли она разместить их эффективно и будут ли они доставлены действительно.

По мнению эксперта, скорее всего, Украина получит старые ЗРК Patriot, которые находятся в Европе.

«Для европейцев – это повод обновить свой парк вооружений, как это было со Словакией», - отметил Хатылев.

Вероятно, полученные ЗРК Patriot разместят в Киеве и усилят защиту Днепра, так как там системы ПВО вообще нет. Их могут направить и на усиление защиты спецобъектов, например тех, куда приходит западное вооружение

Но также Хатылев не исключает, что ЗРК Patriot оставят на Западной Украине, чтобы оно не попало России, когда российские войска пойдут на Киев.

Стоит отметить, что США уже утвердили военную помощь Украине на 40 млрд долларов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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