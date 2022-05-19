По позициям украинских военных в Авдеевке на Украине выпущены нелетальные боеприпасы

По позициям ВСУ в Авдеевке войска РФ и ДНР выстрелили нелетальными боеприпасами, чтобы доставить листовки с информаций о том, как правильно сдаваться в плен.

Мероприятие по забрасыванию листовок провела гаубичная самоходная батарея сил ДНР, передает NVL. Ранее такие же действия предпринимались в Мариуполе, Волновахе и других населенных пунктах.

Информация на листовках позволяет правильно сдаться в плен, поскольку многим украинским военным не рассказывают, как это можно сделать.

Напомним, РФ проводит с 24 февраля на территории Украины «военную спецоперацию». В боях на территории Украины с 24 февраля по 25 марта погибли более 1,3 тыс. российских военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Что же касается потерь в апреле и мае, то Минобороны такую статистику не предоставляет. Данные о десятках тысяч погибших российских военных в Минобороны называют ложными, а их распространение в РФ может привести к уголовной ответственности.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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