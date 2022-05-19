Лётчик Попов: РФ оттачивает военную мощь ВС РФ во время СВО на Украине

У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль
Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...Подробнее
СВО на территории Украины представляет собой колоссальный испытательный полигон для самого современного вооружения Российской Федерации. Уже имеется информация о начале использования новейших российских истребителей Су-57. В самом начале СВО Российская Федерация применила гиперзвуковую ракету воздушного базирования «Кинжал» и сверхзвуковую тактическую управляемую ракету класса «воздух — поверхность» Х-31ПМ. Такую информацию сообщило онлайн-издание Взгляд.ру.
Как рассказал военный эксперт, генерал-майор Владимир Попов, всегда максимальным образом можно испытать боевые качества вооружения, техники, и авиации непосредственно на поле боя и посредством других боевых действий. В Афганистане прошёл «обкатку» штурмовик Су-25. При этом были всесторонне выявлены все недостатки и преимущества самолёта. Эта ценная информация позволила авиационным конструкторам модернизовать модель на будущее. В настоящее время осуществляются аналогичные действия в Украине. Новейшее вооружение, изготовленное в Российской Федерации, проходит реальное испытание не только в небе, но и на земле.
Сейчас на поле боя вышла боевая машина поддержки танков «Терминатор». Предполагается, что она будет особенно полезна в боях в городских условиях. Был задействован и лазерный комплекс «Задира», хотя детали его боевого применения пока не раскрывали. Другая новинка — многофункциональный комплекс «Рать», предназначенный для борьбы с беспилотниками. В то же время неплохо себя показали и применяемые спецназом системы сбора информации и наблюдения, включая оптико-электронный комплекс «Ирония». Он способен вести фото- и видеосъемку, транслируя данные на расстоянии до десяти километров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...Подробнее
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