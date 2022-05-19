Лётчик Попов: РФ оттачивает военную мощь ВС РФ во время СВО на Украине

Вчера, 18:44

0

Image 16+
Лётчик Попов: РФ оттачивает военную мощь ВС РФ во время СВО на Украине
Фото из открытых источников

СВО на территории Украины представляет собой колоссальный испытательный полигон для самого современного вооружения Российской Федерации. Уже имеется информация о начале использования новейших российских истребителей Су-57. В самом начале СВО Российская Федерация применила гиперзвуковую ракету воздушного базирования «Кинжал» и сверхзвуковую тактическую управляемую ракету класса «воздух — поверхность» Х-31ПМ. Такую информацию сообщило онлайн-издание Взгляд.ру. 

Как рассказал военный эксперт, генерал-майор Владимир Попов, всегда максимальным образом можно испытать боевые качества вооружения, техники, и авиации непосредственно на поле боя и посредством других боевых действий. В Афганистане прошёл «обкатку» штурмовик Су-25. При этом были всесторонне выявлены все недостатки и преимущества самолёта. Эта ценная информация позволила авиационным конструкторам модернизовать модель на будущее. В настоящее время осуществляются аналогичные действия в Украине. Новейшее вооружение, изготовленное в Российской Федерации, проходит реальное испытание не только в небе, но и на земле. 

Сейчас на поле боя вышла боевая машина поддержки танков «Терминатор». Предполагается, что она будет особенно полезна в боях в городских условиях. Был задействован и лазерный комплекс «Задира», хотя детали его боевого применения пока не раскрывали. Другая новинка — многофункциональный комплекс «Рать», предназначенный для борьбы с беспилотниками. В то же время неплохо себя показали и применяемые спецназом системы сбора информации и наблюдения, включая оптико-электронный комплекс «Ирония». Он способен вести фото- и видеосъемку, транслируя данные на расстоянии до десяти километров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Лётчик Попов: РФ оттачивает военную мощь ВС РФ во время СВО на Украине

Вчера, 18:44

Артамонов сообщил о том, почему Z-операция ВС из РФ идет слишком медленно

Вчера, 14:29

Генерал Липовой объяснил, что мешает ВС РФ жестко зачистить границы от ВСУ

19-05-2022, 15:04

Рожин: вооруженный конфликт на Украине продлится до 2035 года

18-05-2022, 14:39

Голикова заявила, что отменить Россию невозможно

18-05-2022, 13:09

Кнутов предупредил Финляндию и Швецию о серьезном ответе России на вступление в НАТО

18-05-2022, 12:34

Экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов оценил угрозу ядерного удара по Смоленску

17-05-2022, 15:59

Глава Минфина Германии заявил, что открыт для идеи ареста активов ЦБ РФ за рубежом

17-05-2022, 09:44

В Польше захотели демилитаризовать Калининград и вернуть городу имя Кенигсберг

15-05-2022, 15:44

Вечно нейтральная Швейцария задумалась о вступлении в НАТО из-за России

15-05-2022, 15:39

RusVesna: группировка «О» продолжает успешно наступать на Лиманском направлении

14-05-2022, 15:19

Сивков: Россия может уничтожить своих врагов лазерным оружием

13-05-2022, 16:09

Литовкин: США нацелились на Чукотку, РФ готова дать асимметричный ответ

13-05-2022, 15:39

Коротченко: РФ может дать «ядерный ответ» на вступление Финляндии в НАТО

12-05-2022, 19:34

Станкевич: Война вскоре может стать реальностью для крупных российских городов

12-05-2022, 14:14

МК: названа страна из НАТО, способная спровоцировать глобальную войну с РФ

12-05-2022, 07:24

Леонков: Могут ли США так наводнить Украину оружием, что армия РФ не успеет его уничтожить

9-05-2022, 17:49

Войска России прорвали оборону ВСУ в районе Белогоровки, форсировав Северский Донец

9-05-2022, 15:19

Rebelion: США ведут прокси-войну с РФ, чтобы отрезать Европу от Евразии

9-05-2022, 14:59

Леонков: если ВС Польши перейдут границу Украины, они станут целями для ВС РФ

9-05-2022, 14:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль

У берегов острова Змеиный был замечен неизвестный 100-метровый военный корабль

19-05-2022, 08:29

0

Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...

Подробнее
«Israel Hayom»: российская подводная лодка выпустила ракеты по израильскому истребителю

«Israel Hayom»: российская подводная лодка выпустила ракеты по израильскому истребителю

18-05-2022, 09:44

0

Подводная лодка в Средиземном море атаковала истребитель ВВС Израиля. У побережья Сирии произошел этот инцидент, и он...

Подробнее
«Могут отлавливать даже на улице». Объявят ли в России мобилизацию?

«Могут отлавливать даже на улице». Объявят ли в России мобилизацию?

18-05-2022, 14:39

0

В России снова заговорили о возможной мобилизации. Особенно это стало актуально после обстрелов населенных пунктов...

Подробнее
Рожин: вооруженный конфликт на Украине продлится до 2035 года

Рожин: вооруженный конфликт на Украине продлится до 2035 года

18-05-2022, 14:39

0

На какой период, с высокой степенью вероятности, может затянуться конфликт на территории Украины, поделился с...

Подробнее
В Пикалёво Ленинградской области годовалый ребёнок погиб от удара электрическим током, играя отвёрткой рядом с розеткой

В Пикалёво Ленинградской области годовалый ребёнок погиб от удара электрическим током, играя отвёрткой рядом с розеткой

18-05-2022, 12:09

0

Следственным комитетом Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребёнка в...

Подробнее
Артамонов сообщил о том, почему Z-операция ВС из РФ идет слишком медленно

Артамонов сообщил о том, почему Z-операция ВС из РФ идет слишком медленно

Вчера, 14:29

0

Известный российский эксперт по военным вопросам Александр Артамонов оценил мнения, которые периодически раздаются в...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Свердловский изготовитель полуфабрикатов сделал 429 кг чебуреков из 135 кг сырья

Свердловский изготовитель полуфабрикатов сделал 429 кг чебуреков из 135 кг сырья

18-05-2022, 16:09

0

Производитель полуфабрикатов из Свердловской области, как следует из документов, на которые ссылается региональное...

Подробнее
Израиль готовит одну из наиболее масштабных военных спецопераций на территории Сирии

Израиль готовит одну из наиболее масштабных военных спецопераций на территории Сирии

Вчера, 19:49

0

Судя по информации СМИ Израиля, изданий Турции, сведений короля Иордании Абдаллы II о том, что военнослужащие Ирана и...

Подробнее
Голикова заявила, что отменить Россию невозможно

Голикова заявила, что отменить Россию невозможно

18-05-2022, 13:09

0

Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что «отменить Россию невозможно». Об этом сообщает Общественная служба...

Подробнее
Украинские журналисты рассказали о негодности российских вертолетов Ка-52

Украинские журналисты рассказали о негодности российских вертолетов Ка-52

18-05-2022, 18:09

0

Украинские СМИ со ссылкой на западных специалистов в области авиации сообщили о непригодности российских ударных...

Подробнее