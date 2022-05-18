Артамонов сообщил о том, почему Z-операция ВС из РФ идет слишком медленно

Известный российский эксперт по военным вопросам Александр Артамонов оценил мнения, которые периодически раздаются в медиапространстве. Многие люди заявляют о том, что якобы специальная военная операция Вооружённых сил Российской Федерации на территории Украины продвигается «слишком медленно».

Специалист в сфере вооружения и военных технологий рассказал: чем больше в западных государствах выражают удивление высокой скоростью продвижения армейских подразделений россиян по территории Украины и эффективностью решения задач, поставленных командованием, тем больше внутри самой Российской Федерации раздаётся недовольных голосов и критики — дескать, «слишком медленно» идём.

«Если смотреть на бумаге — там всё выглядит гладко. Но когда идти по земле — оказывается, что существуют овраги, ямы, реки, озёра и болота», — заявил военный эксперт Александр Артамонов в комментарии журналисту информационного онлайн-издания Украина.ру.

Обозреватель прессы напомнил пользователям о том, что, как гласит военная наука, в реальной практике военного дела на одного наступающего всегда приходится три обороняющихся. В ходе спецоперации в Украине на одного наступающего приходится примерно по две сотни украинских военнослужащих и бойцов территориальной обороны.

«Восемь лет воевали с мирными жителями Донбасса Вооружённые силы Украины. В итоге образовался значительный контингент резервистов — их 400-500 тысяч человек, все они умеют держать оружие», — указал Артамонов.

Эксперт считает, что неэтично давать прогнозы по срокам завершения спецоперации и делать заявления, что все идет «медленно». Всему своё время — подытожил эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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