Генерал Липовой объяснил, что мешает ВС РФ жестко зачистить границы от ВСУ

Forbes: нападение на территорию России обернется катастрофой для ВС Украины
Военный эксперт из США Майкл Пек заявил о том, что Украина совершит огромную ошибку, если нападет на территорию России....Подробнее
Россия вынуждена действовать осторожно, чтобы не поддаться на провокации ВСУ. Об этом заявил генерал-майор авиации Сергей Липовой, передает News.ru.
Он рассказал, что авиация РФ и артиллерия располагают достаточными возможностями для проведения «жесткой зачистки» на территориях, граничащих с Россией. Но этого делать нельзя, поскольку ВСУ размещают свои позиции и военную технику в приграничных населенных пунктах. Удар по ним тут же станет достоянием мирового сообщества, и Россию обвинят в атаках по мирным гражданам.
«Естественно, как только мы начнем давить их артиллерийские точки, все это снимут на камеру и потом покажут всему миру — якобы вот как Россия «безжалостно расправляется с мирными украинцами, а сама заявляет, что с гражданским населением не воюет», - подчеркнул военный.
Поэтому, даже несмотря на то, что из-за обстрелов со стороны Украины уже есть жертвы среди граждан РФ, приходится действовать избирательно, применяя высокоточное оружие.
Напомним, РФ ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Западные страны обвиняют Россию в агрессии и попытке захватить украинскую территорию. Поэтому Запад поставляет Украине оружие и даже заявляет о том, что ВСУ могут использовать его для нанесения ударов по территории России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Военный эксперт из США Майкл Пек заявил о том, что Украина совершит огромную ошибку, если нападет на территорию России....Подробнее
О главных событиях, связанных с «военной спецоперацией» РФ на территории Украины, произошедшей 17 мая, пишет...Подробнее
Неопознанный военный корабль длиной около 100 метров замечен рядом с островом Змеиный. Идентифицировать его по...Подробнее
Подводная лодка в Средиземном море атаковала истребитель ВВС Израиля. У побережья Сирии произошел этот инцидент, и он...Подробнее
Нижний Тагил и Луганск получили статус городов-побратимов. Соответствующее соглашение было подписано во вторник, 17...Подробнее
Известный российский политолог и востоковед Евгений Сатановский рассказал о том, почему президент Российской Федерации...Подробнее
Адмирал из Финляндии Джеймс Ставридис выступил с приглашением к гражданам Российской Федерации, чтобы они...Подробнее
С февраля по апрель в России существенно повысились цены на сантехнику. По ряду позиций наблюдается подорожание в...Подробнее
Власти Липецкой области решили выплачивать родственникам погибших на Украине военных по 10 тысяч рублей. Об инициативе...Подробнее
О возможности применения ядерного оружия высказался политолог Марат Баширов. Он подчеркнул, что ядерное оружие является...Подробнее
Комментировать