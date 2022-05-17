Генерал Липовой объяснил, что мешает ВС РФ жестко зачистить границы от ВСУ

Россия вынуждена действовать осторожно, чтобы не поддаться на провокации ВСУ. Об этом заявил генерал-майор авиации Сергей Липовой, передает News.ru.

Он рассказал, что авиация РФ и артиллерия располагают достаточными возможностями для проведения «жесткой зачистки» на территориях, граничащих с Россией. Но этого делать нельзя, поскольку ВСУ размещают свои позиции и военную технику в приграничных населенных пунктах. Удар по ним тут же станет достоянием мирового сообщества, и Россию обвинят в атаках по мирным гражданам.

«Естественно, как только мы начнем давить их артиллерийские точки, все это снимут на камеру и потом покажут всему миру — якобы вот как Россия «безжалостно расправляется с мирными украинцами, а сама заявляет, что с гражданским населением не воюет», - подчеркнул военный.

Поэтому, даже несмотря на то, что из-за обстрелов со стороны Украины уже есть жертвы среди граждан РФ, приходится действовать избирательно, применяя высокоточное оружие.

Напомним, РФ ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Западные страны обвиняют Россию в агрессии и попытке захватить украинскую территорию. Поэтому Запад поставляет Украине оружие и даже заявляет о том, что ВСУ могут использовать его для нанесения ударов по территории России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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