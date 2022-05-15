Рожин: вооруженный конфликт на Украине продлится до 2035 года

На какой период, с высокой степенью вероятности, может затянуться конфликт на территории Украины, поделился с журналистом информационного онлайн-издания Украина.ру известный российский специалист в области международных вооружений и политики Борис Рожин.

Военный эксперт рассказал корреспонденту издания о том, что весьма вероятно на всей территории Украины искусственное растягивание нынешнего вооруженного противостояния на период вплоть до 2035 года. Столь продолжительное осуществление специальной военной операции, предполагает Борис Рожин, вполне вероятно по причине того, что западные государства, а особенно Соединённые Штаты Америки, ни в коем случае не дадут Российской Федерации завершить данный конфликт.

«Необходимо понимать — ведь весь мир видит отнюдь не арабо-израильский конфликт. Сейчас население планеты столкнулось с совершенно новым военным конфликтом Соединённых Штатов Америки и военного блока НАТО на территории Украины. Поэтому все вопросы, возникающие вокруг нынешней спецоперации, следует рассматривать именно в такой плоскости».

Борис Рожин заявил, что военный блок НАТО совместно с Соединёнными Штатами Америки имеют на территории Украины свои собственные интересы. Отсюда напрашивается логический вывод: переговоры с украинским руководством бессмысленны, поскольку оно не принимает решений. Поэтому единственный вариант для РФ — это добиваться своих целей военными методами.

Ранее СМИ сообщили, что эксперт Литовкин высказался о путях поступления оружия Запада в Украину.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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