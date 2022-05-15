Голикова заявила, что отменить Россию невозможно

Сегодня, 13:09

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Голикова заявила, что отменить Россию невозможно
Вице-премьер России Татьяна Голикова

Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что «отменить Россию невозможно». Об этом сообщает Общественная служба новостей.

«Посредством отмены культуры они пытаются отменить Россию, российский народ. Но это невозможно, именно потому что, то наследие – духовно-нравственное, историческое, культурное наследие, которые мы сегодня имеем, мы этим и крепки», — сказала Голикова.

По ее словам, попытки «отменить Россию», которые предпринимает Запад, скорее вызывают удивление, потому как сама РФ так бы не поступила.

Напомним, на Западе резко осудили специальную военную операцию России на территории Украины. На этом фоне интерес к российской культуре, как сообщают зарубежные СМИ, значительно снизился. Впрочем, в самой РФ так не считают. Например, актер Сергей Безруков вчера заявил обратное. Он уверен, что интерес к русской культуре в условиях практически запрета будет только повышаться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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