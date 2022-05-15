Кнутов предупредил Финляндию и Швецию о серьезном ответе России на вступление в НАТО

России следует очень серьезно отнестись к вступлению в НАТО Финляндии и США. Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов, пишет «Военное обозрение».

Он подчеркнул, что России важно не игнорировать любые потенциальные угрозы со стороны НАТО. Расширение Швеции и Финляндии – это достаточно серьезный шаг против безопасного будущего РФ, уверен Кнутов.

Кнутов отметил, что присоединение к НАТО Швеции и Финляндии позволяет создать блоку современную и влиятельную группировку на северо-западном фланге России. А это повышает угрозу для Санкт-Петербурга и Калининграда. К тому же Балтийский флот РФ окажется фактически запертым в Балтийском море.

Важно учитывать и то, что присоединив к блоку Швецию и Финляндию, НАТО получает возможность контролировать Северный морской путь.

Поэтому на действия Швеции и Финляндии РФ необходимо дать адекватный ответ. В частности, Кнутов заявил о целесообразности усиления группировки войск РФ в Санкт-Петербурге. Он добавил, что на этом направлении будут развернуты комплексы «Искандер-М», комплексы «С-400», береговой ракетный комплекс «Бастион» с ракетами «Оникс».

Отметим, от своего нейтрального статуса Швеция и Финляндия решили отказаться после того, как Россия начала 24 февраля на территории Украины «военную спецоперацию».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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