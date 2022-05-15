Экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов оценил угрозу ядерного удара по Смоленску

О возможности применения ядерного оружия высказался политолог Марат Баширов. Он подчеркнул, что ядерное оружие является оружием сдерживания, пишет ОСН.

«Ядерное оружие – оружие сдерживания, а не нападения. Если аналитики говорят что-то о вероятности, пусть покажут документы или приведут достоверные источники», – отметил Баширов.

Поэтому эксперт полагает, что его не будут применять для ударов по Смоленску, Крыму, а также Донбассу. Нанесение ударов по этим территориям бессмысленно, поскольку оно не приведет к победе.

Любой ядерный удар по России, подчеркнул Баширов, закончится глобальным конфликтом, в котором не будет ни победителей, ни проигравших, поскольку все человечество может быть уничтожено.

О возможности ядерного конфликта между РФ и НАТО многие эксперты заговорили после того, как Россия 24 февраля начала «военную спецоперацию» на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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