Экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов оценил угрозу ядерного удара по Смоленску

Ракета на видео уничтожила колонну бойцов армии ВСУ после 7 часов с начала СВО
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О возможности применения ядерного оружия высказался политолог Марат Баширов. Он подчеркнул, что ядерное оружие является оружием сдерживания, пишет ОСН.
«Ядерное оружие – оружие сдерживания, а не нападения. Если аналитики говорят что-то о вероятности, пусть покажут документы или приведут достоверные источники», – отметил Баширов.
Поэтому эксперт полагает, что его не будут применять для ударов по Смоленску, Крыму, а также Донбассу. Нанесение ударов по этим территориям бессмысленно, поскольку оно не приведет к победе.
Любой ядерный удар по России, подчеркнул Баширов, закончится глобальным конфликтом, в котором не будет ни победителей, ни проигравших, поскольку все человечество может быть уничтожено.
О возможности ядерного конфликта между РФ и НАТО многие эксперты заговорили после того, как Россия 24 февраля начала «военную спецоперацию» на территории Украины.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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