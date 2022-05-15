Глава Минфина Германии заявил, что открыт для идеи ареста активов ЦБ РФ за рубежом

В Германии заявили о том, что готовы к обсуждению возможности «политического ареста» зарубежных активов Центрального банка России.

Об этом в интервью изданию El Mundo сообщил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

«Я политически открыт для идеи ареста активов российского Центрального банка за рубежом», - сказал Линднер.

На Западе уже активно обсуждают возможность ареста российских активов для того, чтобы профинансировать восстановление Украины.

Линднер добавил, что это уже обговаривалось в рамках G7 и ЕС. Но важно учитывать все возможные нюансы законодательств, чтобы соблюдать верховенство права, даже с учетом того, что арестовать могут активы «российских олигархов».

Напомним, Россия проводит с 24 февраля «военную спецоперацию» на территории Украины. В ответ на действия РФ США, ЕС и ряд других стран начали вводить санкции против РФ, а также арестовывать имущество российских граждан.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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