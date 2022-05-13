В Польше захотели демилитаризовать Калининград и вернуть городу имя Кенигсберг

В Польше считают, что после того, как Финляндия и Швеция станут полноправными членами НАТО, Альянс сможет полностью доминировать в Балтийском море. Правда, один регион может стать для блока проблемой. Это Калининград. Ему в сложившейся ситуации может быть предначертана роль «пороховой бочки между ног НАТО».

Экс-замминистра обороны Польши Ромуальд Шереметьев в беседе с DORZECZY.PL пояснил, что после присоединения Финляндии и Швеции Балтийское море станет морем НАТО. Но в данном случае союзникам придется столкнуться с проблемой, по его словам, «так называемого Калининграда».

Шереметьев заявил, что данный регион потребует проведения демилитаризации. Также, он уверен, городу необходимо вернуть прежнее имя - Кенигсберг. Это будут новые задачи военно-политического блока после расширения.

«Мы должны попросить калининградцев перестать называть себя [именем] преступника Калинина, который несет солидарную ответственность за убийство в Катыни», - цитирует польского политика издание «Ридус» .

Ромуальд Шереметьев предположил, что в Москве его словами возмутятся и, по всей видимости, напомнят о своем ядерном оружии.

«Будет вой, как обычно, и будут угрозы ядерным оружием, потому что ничем другим русские вас не напугают», - заключил бывший замминистра обороны Польши.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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