В Польше захотели демилитаризовать Калининград и вернуть городу имя Кенигсберг

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В Польше считают, что после того, как Финляндия и Швеция станут полноправными членами НАТО, Альянс сможет полностью доминировать в Балтийском море. Правда, один регион может стать для блока проблемой. Это Калининград. Ему в сложившейся ситуации может быть предначертана роль «пороховой бочки между ног НАТО».
Экс-замминистра обороны Польши Ромуальд Шереметьев в беседе с DORZECZY.PL пояснил, что после присоединения Финляндии и Швеции Балтийское море станет морем НАТО. Но в данном случае союзникам придется столкнуться с проблемой, по его словам, «так называемого Калининграда».
Шереметьев заявил, что данный регион потребует проведения демилитаризации. Также, он уверен, городу необходимо вернуть прежнее имя - Кенигсберг. Это будут новые задачи военно-политического блока после расширения.
«Мы должны попросить калининградцев перестать называть себя [именем] преступника Калинина, который несет солидарную ответственность за убийство в Катыни», - цитирует польского политика издание «Ридус».
Ромуальд Шереметьев предположил, что в Москве его словами возмутятся и, по всей видимости, напомнят о своем ядерном оружии.
«Будет вой, как обычно, и будут угрозы ядерным оружием, потому что ничем другим русские вас не напугают», - заключил бывший замминистра обороны Польши.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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